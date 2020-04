PSV-directeur Gerbrands: Unaniem begrip voor belang van nationale gezondheid

Gerbrands liet eerder al weten dat PSV aan voetbalbond KNVB het advies had gegeven het huidige eredivisieseizoen te staken. Op 8 maart speelde PSV daarin het laatste duel, uit bij FC Groningen. Sindsdien ligt de voetbalcompetitie stil en nu heeft de KNVB daadwerkelijk het voornemen om te stoppen. Als er donderdag met de UEFA en vrijdag met de clubs in Nederland overeenstemming wordt bereikt, is het seizoen 2019-2020 definitief ten einde.

PSV was al voorstander om de eredivisie niet meer te hervatten, net als Ajax, AZ en een serie laaggeklasseerde clubs in de eredivisie. De Eindhovense club hoopt de supporters van de club zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over bijvoorbeeld hun seizoenskaart, zo geeft Gerbrands aan. Vrijdag vindt overleg plaats met de clubs en de KNVB en daarna volgt vermoedelijk snel de communicatie richting de eigen fans. ,,PSV en de andere clubs waren al enige tijd in overleg met de eredivisie om te komen tot een gezamenlijke, uniforme aanpak voor alle supporters van alle eredivisieclubs”, zegt Gerbrands. ,,We zullen zeker met onze supporters meedenken. In dat kader wisselen wij van gedachten met het PSV Klankbord, een afvaardiging van verschillende supportersgroepen. Maar we hopen met oog op de toekomst van PSV ook op enig begrip, om samen uit deze onzekere periode te komen.”