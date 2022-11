PSV-directeur keurt spandoek bij huis Halsema af en is boos op KNVB: ‘Tegen Ajax werd géén vooronderzoek ingesteld’

Met videoAlgemeen directeur Marcel Brands van PSV vindt dat de KNVB met twee maten meet. Volgens Brands kreeg PSV een boete van 20.000 euro omdat supporters zich met spreekkoren hadden misdragen in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax, terwijl de Amsterdamse club voor vergelijkbaar wangedrag van de aanhang in dat duel niet werd gestraft.

,,In de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal werd van twee kanten gezongen. Daar irriteerden wij ons ook aan, want wij denken: ga gewoon achter je ploeg staan en laat de tegenstander met rust”, zei Brands in het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie.

,,We kregen een rapport van de KNVB waarin per minuut stond weergegeven wat er werd gezongen. Ajax stond vermeld in dat rapport, maar desondanks werd er niet eens een vooronderzoek ingesteld. Het gaat me niet om Ajax, maar hoe kan ik aan onze achterban uitleggen waarom er met twee maten wordt gemeten? Dat valt niet uit te leggen.”

PSV zoekt extern naar een opvolger van directeur voetbalzaken John de Jong, die in september vertrok uit Eindhoven vanwege een vertrouwensbreuk met de raad van commissarissen. Dat zei Marcel Brands vanmorgen ook bij ESPN.

Ajax en PSV ontmoeten elkaar zondag opnieuw, dan in de Eredivisie. PSV-supporters zijn niet welkom in de Johan Cruijff Arena. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam weert de Eindhovense aanhang in haar stad vanwege antisemitische spreekkoren tijdens het duel om de Johan Cruijff Schaal aan het begin van dit seizoen. Halsema trof zaterdagochtend voor haar ambtswoning een spandoek aan die vermoedelijk was ophangen door supporters van PSV.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Op het doek stond een verwijzing naar de zoon van Halsema, die in 2019 werd betrapt met een wapen op zak. Zowel burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven als het Amsterdamse college keurde het ophangen van een spandoek bij de woning van Halsema af. Ook Brands deed dat zondag. ,,Iedereen mag het ergens niet mee eens zijn, maar ik vind niet dat je mensen in hun privésituatie moet storen”, aldus de PSV-directeur. ,,En je moet zeker niet de kinderen van mensen erbij betrekken.”

Brands stuurde Halsema eerder al een brief als reactie op het besluit om de PSV-fans te weren. ,,Ik heb daarin aangegeven dat ik benieuwd was of ook Amsterdamse supportersvakken vandaag leeg zouden blijven. Ze antwoordde dat Ajax een aantal stadionverboden had uitgedeeld.”

Programma Eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.