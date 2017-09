PSV-directlid Fossen (55) commissaris bij Eredivisie CV

Oekraïne maakt CP-voetballers met dikke klap kansloos voor titel

18:20 De Nederlandse CP voetballers, met de Zutphenaren Jeroen Saedt en Guido Floors in de gelederen, zijn in de kwartfinale op het WK uitgeschakeld voor de titel. De nummer één van de wereldranglijst en regerend paralympisch kampioen Oekraïne was maandagmiddag in het Argentijnse San Luis vele maten te groot: 7-0.