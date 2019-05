PSV doet afstand van titel na verlies bij AZ

Een vierde landstitel in vijf jaar, dat was de ambitie van PSV in het eerste jaar met een nieuwe hoofdtrainer. En bij de winterstop was dat prima mogelijk. En eigenlijk nog tot aan de uitwedstrijd tegen Ajax van 31 maart. De spelers van PSV zullen nog weleens terugdenken aan die 10 minuten in de Arena, waarin ze alle kans hadden om de concurrent op acht punten achterstand te zetten. Maar in plaats van 1-2, werd het 2-1 en 3-1 en vanaf toen was Ajax helemaal terug in de race, om ‘m uiteindelijk ook verdiend te beslissen in zijn voordeel.



De wedstrijd vandaag tegen AZ had wel iets exemplarisch voor het PSV van na de winterstop. Waar in 2018 menig duel nog soepel werd gewonnen, is stroef het woord voor 2019. Het moest bij de ploeg van Mark van Bommel steeds van heel diep komen om wedstrijden te winnen. Veel op strijd en wilskracht en te weinig op souplesse en inventiviteit. Zeker op het middenveld, waar Van Bommel in de tweede seizoenshelft aan het wisselen sloeg, stokte het ritme meermaals. De laatste paar weken zoekt de coach het in een andere aanpak om gebreken te camoufleren. Ook tegen AZ speelde PSV met vier pure aanvallers, maar om gevaarlijk te worden moest alles vooral weer hoog door de lucht op Luuk de Jong.



AZ won op basis van de tweede helft verdiend. Guus Til werd de matchwinnaar na een fraai doelpunt uit een snelle omschakeling. De aanvaller stond zelf aan de basis door de bal af te pakken van PSV’er Pablo Rosario. In de laatste thuisbeurt van het seizoen legde AZ dezelfde strijdlust aan de dag als eerder in eigen huis tegen Ajax. Ook toen won de ploeg van de afscheid nemende trainer John van den Brom met 1-0. Waar PSV met die uitslag afstand doet van de titel, brengt het AZ de zekerheid van plaatsing voor Europees voetbal.