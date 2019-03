PSV doet wat het moet doen met magere zege op NAC

De 1-0 stond lang op het bord en nadat PSV na rust zelfs even de grip leek te verliezen, greep trainer Mark van Bommel in. Hij bracht Michal Sadílek voor Hendrix en Malen voor Cody Gakpo. De wissel had meteen effect, omdat Sadílek aan de basis stond van een goede aanval, die via Rosario en Denzel Dumfries werd afgerond door Malen. Hij maakte al zijn zesde goal voor PSV in dit eredivisieseizoen en het is bovendien de twaalfde treffer van een invaller in dit seizoen bij PSV. De laatste keer dat de ploeg zo vaak scoorde via een ingevallen speler was in seizoen 2012/2013, toen dat veertien keer in een hele competitie gebeurde.



PSV kreeg nog wel een aantal kansen om de score verder uit te breiden, maar van een stortvloed aan mogelijkheden was geen sprake. Het bleef bij 2-0, waardoor PSV een regelmatige overwinning boekte. Volgende week reist de ploeg van Van Bommel naar VVV, waarna de topper tegen Ajax aan het licht moet brengen wie kampioenskandidaat nummer één is.