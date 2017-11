PSV domineert en wankelt, maar flikt het weer

Wat ging het in eerste instantie makkelijk voor PSV, zondagmiddag op Woudestein. Te makkelijk, zo leek het wel.



Na een 0-2 ruststand (eigen doelpunt Mathheij en Lozano) en volledige controle over de wedstrijd stond niets een zege van de Eindhovenaren bij Excelsior in de weg. PSV haalde geen hoog niveau en grossierde al voor rust in slordige passes, maar was ook een paar keer gevaarlijk via vloeiende aanvallen.



De ploeg van Phillip Cocu moest het duel alleen nog even zien uit te spelen. Helemaal nadat Luuk de Jong net na rust een glaszuivere 0-3 aantekende. Het liep allemaal totaal anders. Scheidsrechter Jochem Kamphuis zag als een van de weinigen in het Van Donge en De Roo-stadion een niet gemaakte handsbal van De Jong en keurde de goal af, Excelsior kwam via Ryan Koolwijk terug tot 1-2 en de 2-2 hing in de lucht.



Jeroen Zoet voorkwam tot twee keer toe de gelijkmaker van het met meer lef en ook hartstocht spelende Excelsior. Voor rust gaf niemand een stuiver voor de kansen van de Rotterdammers, maar in de tweede helft ontsnapte PSV een paar keer aan onheil.



Vooral ook door het aanhoudende balverlies en ook centraal achterin ging er bij de opbouw enorm veel mis. Tot in de laatste minuut bleef het spannend en PSV had alle moeite om overeind te blijven, maar brak uiteindelijk niet.