PSV en AZ leunen op pareltjes uit de eigen opleiding

1. Persoonlijkheid

Laatst schreef Hugo Borst in deze krant een gevoelige column over Mohamed Ihattaren (17), die nu al zijn vader verloor. Ook Johan Cruijff, Louis van Gaal, Willem van Hanegem en andere voetbaliconen trof dat tragische lot op jonge leeftijd. Het grote PSV-talent Ihattaren is nog echt een jochie in de omgang. Maar kijk hoe veel hij toch al van zichzelf durfde te laten zien in de publiciteit rond zijn – toen nog – zieke pa.



Ihattarens ploeggenoot Donyell Malen (20), half Surinaams, is kind van vroeg gescheiden ouders. Hij speelde al in het buitenland bij Arsenal en knokte zichzelf na terugkeer op zijn 18de in Nederland omhoog via de krochten van de toenmalige Jupiler League.