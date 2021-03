PSV en Feyenoord schieten weinig op met gelijkspel in boeiende topper

Door Mikos Gouka



Dick Advocaat liet zijn ploeg verrassend met vijf verdedigers opdraven in Eindhoven. Cemtrumverdediger Uros Spajic kwam in de ploeg voor middenvelder Leroy Fer. Een tactische ingreep, ook in de wetenschap dat Fer niet topfit is. Een kwartier lang leek Feyenoord zoekende. PSV kreeg in de openingsfase één reuzenkans, maar Donyell Malen kreeg de bal niet langs keeper Nick Marsman.

Maar toen Feyenoord eenmaal iets meer lef durfde te tonen in balbezit, stapelden de kansen zich op voor de Rotterdammers. En niet zomaar kansen, de één was nog mooier dan de andere. Een fraaie aanval via de schijven Tyrell Malacia, Bryan Linssen en Luis Sinisterra werd door aanvoerder Steven Berghuis scherp langs keeper Yvon Mvogo gekruld: 0-1.

Die score had verdubbeld kunnen en eigenlijk ook moeten worden. Eerst kopte Bryan Linssen een voorzet van Malacia via de buitenkant van de paal naast. Niet veel later kreeg Sinisterra een fraaie schietkans na een voorzet van Geertruida, maar de Colombiaan schoot over. Even later was de situatie andersom. Sinisterra was de aangever en Geertruida schoot met zijn linkervoet naast.

PSV overleefde kans op kans en sloeg zelf zeven minuten voor rust toe. Mario Gotze gaf een subtiel wippertje en Malen bleef dit keer wel koel oog in oog met Marsman. Feyenoord had echt voor de rust alweer op 1-2 kunnen staan. Sinisterra gaf Linssen de kans, maar de spits van de Rotterdammers schoot tegen Mvogo aan.

Roger Schmidt besloot halverwege twee spelers te wisselen. Nick Viergever verdween naar de kant en Jordan Teze verving hem. Noni Madueke was de vervanger van Cody Gakpo. De Engelsman had kort na rust de 2-1 op zijn schoen toen hij zich langs Botteghin en Senesi goochelde, maar Marsman redde waar de doelman eerder ook Malen wederom van een treffer had gehouden.

Het was een klein wonder dat het na een uur spelen nog altijd maar 1-1 stond in Eindhoven. Het regende geen kansen meer. PSV had veelvuldig de bal. Met de winst van AZ en Vitesse was duidelijk dat beide ploegen niet veel zouden opschieten met een gelijkspel.

