PSV en Peter Bosz werden beloond voor lef én de vrucht van trainingsarbeid

PSV heeft zichzelf verlost van een jarenlange frustratie nu de club eindelijk weer eens de poulefase van de Champions League in gaat. De zege gisteravond op Rangers FC was vooral de vrucht van waar Peter Bosz na de heenwedstrijd een week lang op had laten trainen.

De theorie van de ketchupfles. Die was op PSV van toepassing op de avond dat de ploeg eindelijk bij de vierde poging won van Rangers FC. 5-1, dat is een uitslag die staat.

Nu een dag later de eerste euforie is gezakt, is het aardig om te kijken: waar en wanneer legde PSV nou eigenlijk de basis voor de doelpuntenkermis die het werd? Dat was dus in de 33ste minuut. Waarom juist toen? Er viel in die fase nog geen doelpunt, noch een penalty. Er kreeg ook niemand rood. Toch: díe minuut, omdat toen een eerste keer lukte waarop Peter Bosz met zijn spelers een week lang tot vervelens toe had getraind.

PSV combineerde in die 33ste minuut over links, Sergiño Dest werd daar vrijgespeeld, de offensieve back haalde de achterlijn en kwam met een teruggetrokken voorzet richting penaltystip. Precies daar dook Ismael Saibari op, die in vrije positie kon scoren.

In de heenwedstrijd in Glasgow was dat nog de bottleneck geweest. Toen had PSV verzuimd juist díe pass die Dest nu gaf te spelen, terwijl dat voortdurend kon. ,,Ik denk dat Ismael op Ibrox wel tien keer in die positie kwam‘’, beaamde Bosz gisteravond. ,,Maar steeds kreeg hij de bal niet. Ik heb de groep de beelden laten zien. Het was duidelijk waar voor de return de sleutel lag.‘’

Saibari stuitte in die 33ste minuut nog op de keeper, maar twee minuten later viel wél de 1-0, uit precies zo’n zelfde aanval. Met nu Joey Veerman als aangever op de achterlijn en de Marokkaanse Belg die scoorde met het hoofd. Later in de wedstrijd kwam ook de 4-1 uit dit patroon voort.

Tekst gaat verder onder de video van de 1-0...

Voor Peter Bosz was het toch al een avond van voldoening als trainer. Je moet het maar durven om in de wedstrijd van het jaar een centrale verdediger te offeren voor een middenvelder. Wat hij deed met het verkiezen van Jerdy Schouten boven André Ramalho was de kwetsbaarheid van PSV zonder bal te lijf gaan door nóg meer ‘voetbal’ in de ploeg te brengen. Met Dest, Saibari en Luuk de Jong behoorde Schouten tot de besten op het veld. Bosz: ,,Jerdy doet alleen maar logische dingen. Als ik op de bank zit, probeer ik mee te denken wat spelers in het veld kunnen doen. En dan zie ik hem logische keuzes maken. Of hij ook tegen topploegen in de Champions League achterin kan staan? Wie weet. Hij is inzichtelijk sterk en inzichtelijke sterke middenvelders kunnen in mijn ogen ook altijd centraal achterin.‘’

Vandaag gaat de eredivisie met twee ploegen in de koker voor de loting. Na vijf jaar Ajax zijn het nu Feyenoord en PSV die op het hoogste podium gaan strijden. De luxe van twee CL-deelnemers was er voor het laatst in 2018. Toen profiteerde het Nederlands elftal mee van de stoomcursus topvoetbal die jonge aankomende Oranje-internationals als Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Denzel Dumfries kregen. Nu kan dat gaan gelden voor spelers als Lutsharel Geertruida, Joey Veerman, Isaac Babadi, Mats Wieffer en Quilindschy Hartman. Eén wedstrijd tegen pak ‘m beet Real Madrid of Barcelona zal gelijk staan aan de ervaring van tien potjes op eredivisieniveau.

Matchcenter

• Check hier het complete programma van de Champions League.

Voor Feyenoord was het grote verheugen al begonnen, voor PSV begint dat nu. Het wordt voor de Eindhovenaren de 17de CL-deelname in de historie en wie weet komt er wel een poule uit met Barcelona, Inter en Newcastle United. Tegen twee van die drie teams werd ook gespeeld in 2018. Newcastle United komt dan in de poule als vervanger van Tottenham Hotspur.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video's over de Champions League