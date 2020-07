PSV en TOTO sluiten megadeal: Eindhovenaren strijken miljoenen op

PSV en aanbieder van sportweddenschappen TOTO maken vandaag een megadeal bekend. Na een jaar onderhandelen wordt het bedrijf een van de belangrijkste partners van de club en komt TOTO in vriendschappelijke duels en bekerwedstrijden zelfs op het shirt (de mouw) van PSV te staan. De komende vijf jaar strijkt de club daardoor naar schatting een extra bedrag van in totaal tussen de vijf en zes miljoen euro op, al doen de partijen zelf geen mededelingen over de hoeveelheid geld. Het contract loopt overigens drie seizoenen, met een optie om de samenwerking nog twee jaar te verlengen.

PSV-shirt

TOTO wordt geen onderdeel van de Brainport-samenwerking bij PSV, maar de partners uit die constructie (VDL, ASML, High Tech Campus, Bavaria, Philips en Jumbo) hebben wel unaniem ingestemd met de overeenkomst tussen PSV en het bedrijf. Ook Philips blijft op de mouw van het PSV-shirt staan.

TOTO is sinds de start van de onderneming in 1957 actief op de Nederlandse voetbalmarkt. De 1-, 2- en 3-tjes van het bedrijf (die respectievelijk staan voor een thuiszege, uitzege en een gelijkspel) waren decennia geleden al een begrip. Later vond het wedden op voetbaluitslagen meer en meer plaats via elektronische terminals bij de sigarenboer, totdat internet ook op deze markt voor een revolutie zorgde. Tal van buitenlandse aanbieders zijn momenteel in ons land virtueel actief, maar dat is in Nederland niet legaal. Al jaren verschuift de datum waarop dat wel zo zal zijn. Op zijn vroegst is het in de loop van 2021. Veel voetbalclubs hoopten dat het eerder zou zijn, omdat ze via sponsoring van deze partijen nieuwe inkomsten kunnen genereren.

Volledig scherm De directie van PSV besloot tot een overeenkomst met 'Koning TOTO'. Daarmee is het 'gokdossier' bij PSV voor jaren van tafel. © PSV Media

Kernwaarden

PSV heeft daarop niet langer gewacht en met TOTO een partner aan de haak geslagen die volgens de directie veel beter aansluit bij de kernwaarden van de club dan buitenlandse bedrijven met private aandeelhouders. Het betekent ook dat PSV de gesprekken met andere gokondernemingen verbroken heeft. ,,Vorig jaar hebben we het voornemen kenbaar gemaakt om te gaan samenwerken met een aanbieder van sportweddenschappen. Een enquête onder onze supporters heeft ons nóg duidelijker gemaakt dat niet iedereen daar om staat te springen en dat we heel goed moesten kijken naar het profiel van een partner”, zegt commercieel directeur Frans Janssen van PSV. ,,TOTO is een gerenommeerd nationaal bedrijf, dat een enorm deel van de opbrengst investeert in de sport en daarmee maatschappelijk van betekenis is.”

TOTO, onderdeel van Nederlandse Loterij, is momenteel zeer actief in de voetballerij en werkt al samen met negen andere eredivisieclubs, waaronder Feyenoord. Onlangs werden meerdere deals bekend en ook in de top van Nederland heeft TOTO nu ingang gevonden. ,,Met PSV zijn we nu zichtbaar bij een tweede absolute topclub in ons land”, zegt marketingdirecteur Arno de Jong.

Volledig scherm TOTO is een aanbieder van sportweddenschappen. © TOTO