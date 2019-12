PSV en Van Bommel hebben weer lucht na ruime thuiszege

Rentree AfellayPSV boekte tegen Fortuna Sittard voor het eerst sinds lange tijd weer een overtuigende zege. De Eindhovenaren wonnen eenvoudig met 5-0 en tankten zo weer wat vertrouwen. En dus was er in de slotfase ruimte voor de rentree van Ibrahim Afellay, tot vreugde van het PSV-publiek.

Door Chris Ottens



Het chagrijn was groot rondom PSV na slechts één overwinning uit de laatste negen duels. Een overwinning tegen Fortuna was dan ook een vereiste, de ploeg uit Sittard bleek ook het ideale medicijn voor de kwakkelende ploeg van Mark van Bommel. De coach koos tegen Fortuna voor dezelfde basis als in de uitwedstrijd tegen FC Emmen. Ditmaal leverde het wel drie punten op.

Voor rust was de wedstrijd al beslist door PSV, dat zo een goede generale kende voor de kraker tegen Feyenoord in de Kuip van volgende week zondag. Tussendoor staat er nog wel een duel in de Europa League met Rosenborg op het programma, maar daar staat niets meer op het spel.

Assist Bergwijn

Tegen Fortuna dus wel. Ritsu Doan schoot al na 6 minuten raak, maar toen werd de treffer van de Japanner na ingrijpen van de VAR nog afgekeurd wegens buitenspel. Even later was het wél raak voor de van Groningen overgekomen aanvaller: Steven Bergwijn legde de bal panklaar op zijn hoofd: 1-0. Het was voor Bergwijn zijn eerste assist sinds de thuiswedstrijd tegen VVV op 6 oktober en zijn achtste in totaal in de eredivisie. Ook na de openingstreffer bleef PSV heersen tegen het wel erg matige Fortuna. De 2-0 van spits Donyell Malen, na 26 minuten, kwam dan ook niet uit de lucht vallen. Hij kopte raak uit een voorzet van de opgekomen Michal Sadilek.

Het werd voor rust ook nog 3-0. Bergwijn werd in het strafschopgebied gevloerd door Martin Angha en eiste de strafschop zelf op. Hij bleef koel en maakte zo zijn vijfde eredivisietreffer.

Pablo Rosario bleef in de rust in de kleedkamer achter, voor hem kwam Érick Gutiérrez. Dat leidde tot gejuich vanaf de tribunes, een pijnlijk moment voor de jonge middenvelder, die dit seizoen lange tijd de aanvoerdersband droeg. Op het veld ging PSV ondertussen verder waar het voor de rust gebleven was. Al snel na rust kreeg de thuisploeg opnieuw een strafschop, deze keer ging Mohamed Ihattaren achter de bal staan. Ook hij schoot de bal onberispelijk raak: 4-0.

‘Ibi, Ibi, Ibi’

Volledig scherm © BSR Agency Bergwijn verliet even later uit voorzorg het veld, Cody Gakpo kwam er voor hem in. Het publiek bleef vervolgens roepen (onder meer met ‘Ibi, Ibi, Ibi’) om een invalbeurt voor Ibrahim Afellay. Die invalbeurt kwam er uiteindelijk ook, tot vreugde van diezelfde PSV-fans. Afellay kwam een een kleine 10 minuten voor tijd voor Denzel Dumfries en nam de aanvoerdersband over. Dat was het hoogtepunt van de tweede helft, waarin invaller Gakpo de eindstand op 5-0 bepaalde.

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency