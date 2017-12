PSV'er Gudmundsson geniet van 'mooiste invalbeurt'

Albert Gudmundsson (20) moest lang wachten op zijn kans bij PSV, maar in de gewonnen bekerwedstrijd tegen VVV was het zover. De IJslander maakte een frisse indruk. ,,Dit waren mijn mooiste minuten als invaller bij PSV. Het ging redelijk, helaas heb ik niet kunnen scoren."

Gudmundsson maakte op 20 augustus zijn debuut tegen NAC met een invalbeurt van 1 minuut, later viel hij nog in tegen Putten (26 minuten), VVV (2 minuten), Heracles (3 minuten) en begon hij in de basis in de moeizame bekerwedstrijd tegen FC Volendam op 26 oktober. Verder moet hij vooral geduld hebben. ,,Het gaat nog niet volgens mijn eigen plan, maar ik doe mijn best. Ik heb ook geen recht om te klagen dat ik op de bank zit als de ploeg iedere week wint", weet Gudmundsson.

Bij Jong PSV steelt hij regelmatig de show en is hij met doelpunten en assists een dragende speler. Het contrast met het grote PSV is groot, beseft de IJslander. ,,Het is daarom goed dat ik vandaag weer in mocht vallen. Op een gegeven moment moet ik wel gaan spelen, laten we hopen dat dit het eerste stapje van velen is."