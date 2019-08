PSV’er Ihatarren in selectie Marokko

wedstrijdverslag Kansloos Go Ahead Eagles afgedroogd in Leeuwarden

21:52 Go Ahead Eagles beleefde een volledig kansloze avond in Leeuwarden. De Deventer ploeg ging in de eerste uitwedstrijd van de competitie met de billen bloot en werd vrijdag met een 5-0 zeperd huiswaarts gestuurd door een oppermachtig SC Cambuur.