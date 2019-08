PSV’er Ihattaren in voorselectie Marokko

PSV-middenvelder Mohamed Ihattaren (17) is door de nieuwe Marokkaanse bondscoach Vahid Halilhodzic opgenomen in de voorlopige selectie. De in Utrecht geboren voetballer heeft nog geen keuze gemaakt tussen Oranje en Marokko, het land van zijn ouders. Hij zal dit voorlopig ook niet doen.

Of Ihattaren ook tot de definitieve selectie zal behoren, is nog de vraag. Halilhodzic, die deze week de vertrokken Hervé Renard opvolgde, heeft namelijk liefst 46 spelers in zijn voorlopige selectie gezet. Op die lijst staan ook Hakim Ziyech (Ajax), Oussama Idrissi (AZ) en opvallend genoeg ook Karim El Ahmadi en Mbark Boussoufa, die na de Afrika Cup hadden aangegeven te stoppen als international.

Het Marokkaans elftal speelt vriendschappelijke wedstrijden tegen Burkina Faso (6 september) en Niger (10 september) in Rabat. Halilhodzic belegt vanaf 1 september een trainingskamp.

Koeman

De Utrechter speelde nog geen wedstrijd voor een Marokkaanse jeugdploeg. Ihattaren, wiens achternaam ‘De Oplettende’ betekent, kwam uit voor Nederland onder-15, 16, 17 en 19. Hij voerde al eens een gesprek met bondscoach Ronald Koeman van Oranje. Koeman wilde zo voorkomen dat een herhaling zoals bij Hakim Ziyech, die zich niet goed behandeld voelde door de KNVB. ,,We proberen alle talenten te behouden voor Oranje, maar uiteindelijk is het de keuze van de speler. We hebben aan Mohamed laten blijken dat we hem een groot talent vinden”, zei de bondscoach in maart.

De pas 17-jarige middenvelder maakte op 26 januari zijn debuut in de hoofdmacht van PSV in de competitiewedstrijd tegen FC Groningen.Trainer Mark van Bommel liet Ihattaren na de winterstop twaalf keer meedoen in de hoofdmacht. Dit seizoen mocht hij twee keer invallen.