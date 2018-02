PSV evenaart tegen PEC clubrecord met 21ste thuiszege op rij

Door Maarten Wijffels



Daarom is de ploeg van Phillip Cocu de grote favoriet voor de titel, ondanks de kritiek op het spel en de kanttekeningen soms bij keuzes van Cocu in zijn opstellingen.



Vanavond worstelde PSV een helft lang met het fors gehavende PEC (4 van de beste spelers ontbraken) om in de tweede helft alsnog over de tegenstander heen te walsen. Uiteraard hielp de rode kaart voor keeper Mickey van der Hart flink mee, net als de 1-0 op slag van rust. 10 Zwollenaren hielden hun compacte spel van de eerste 45 minuten niet meer vol. En invaller-doelman Mike Hauptmeijer beleefde zacht gezegd geen overtuigend eredivisiedebuut.



Dat Luuk de Jong de avond kleur gaf met een hattrick, kwam de spits van PSV toe. Om hem heen was er weinig creativiteit, maar het hoofd vinden van De Jong lukte wel. Zowel de 1-0 als de 2-0 knikte hij alert binnen. De Jong scoorde dit seizoen pas op 5 november voor t eerst. Sindsdien maakte hij er nog 7, waardoor hij er nu al net zoveel heeft gemaakt als in het hele vorige jaar.



PSV evenaarde met de zege ook een clubrecord. 21 thuiszeges op een rij, net zoveel als in 1986 en 1987.