PSV-fans hebben boodschap voor Ihattaren: ‘Is de roem je nu al naar het hoofd gestegen?’

De fanclub somt een aantal incidenten op en vraagt zich af welk doel Ihattaren hiermee heeft. ,,Is de roem je nu al naar het hoofd gestegen”, geven de boodschappers onder meer aan. In het bericht wordt ook geschetst dat Ihattaren al sinds 2010 verbonden is aan PSV en bij de club een emotionele periode meemaakte na het overlijden van zijn vader.



Lighttown Madness sluit op een positieve manier af. ,,Je bevindt je nu op een tweesprong”, zo luidt de verklaring. ,,De mooiste route zou volgens ons zijn dat je weer normaal gaat doen. Fit worden, wedstrijdminuten pakken en jezelf verder ontwikkelen. Dan kun je uiteindelijk die mooie transfer verdienen naar een Europese topclub en de club door de voordeur verlaten. Jouw achternaam betekent ‘de oplettende’ in het Nederlands, dus de andere route hoeven we je vast niet uit te leggen.”