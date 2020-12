PSV - FC Utrecht

VIDEO / rapport Doelman Gorter helpt GA Eagles aan punt in smakeloos duel

12 december Trainer Kees van Wonderen heeft Go Ahead Eagles in de grondverf staan, maar aan aflakken is de trainer nog niet toegekomen. In een aanvallend wederom armzalig duel wordt NAC Breda onder de duim gehouden dankzij een puike keeper Jay Gorter: 0-0.