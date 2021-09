PSV - Feyenoord

Video / IJsselderby Opnieuw tegenslag voor PEC in aanloop naar IJsselder­by: Mees de Wit vier tot zes weken uit de roulatie

17 september Tegenslag voor PEC in de aanloop van de IJsselderby, zondag in Deventer. Mees de Wit, een van de steunpilaren, ontbreekt. De verdediger heeft zijn pols op twee plekken gebroken en is vier á zes weken uit de roulatie. Dean Huiberts keert daarentegen terug bij de Zwollenaren, waar Mustafa Saymak nog altijd niet fit is.