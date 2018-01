PSV flikt het weer in de laatste seconde

Aan kansen bij PSV geen gebrek, maar aan goals heel lang wel. De ploeg van Phillip Cocu was zondagmiddag tegen Heracles in Almelo lang de betere partij, maar incasseerde in de tweede helft een dreun. PSV leek op weg naar puntenverlies, maar flikte opnieuw iets bijzonders in de laatste seconde. Via de honderdste goal van Luuk de Jong werd het 1-2 tegen de dapper strijdende Heraclieden.

Heracles kreeg over het hele duel ook de nodige kansen en PSV mocht Jeroen Zoet danken dat er niet meer Twentse goals vielen. De Eindhovenaren hadden wel vaak een overwicht, maar misten de finesse voorin of liepen te lang met de bal. Met name Hirving Lozano kreeg nogal wat kansen, maar was niet zuiver genoeg in de afronding.



PSV was kort voor rust aan de leiding gekomen, door een goal van Steven Bergwijn. Hij benutte een door Luuk de Jong met het hoofd klaar gelegde kans, na een vrije trap van Hirving Lozano. Heracles liet zich niet ontmoedigen na rust, maar het was in eerste instantie PSV dat de kansen kreeg. Vrijwel uit het niets kwamen de Almeloërs terug, omdat scheidsrechter Ed Janssen een penalty gaf aan Brahim Darri. In een duel met Santiago Arias was volgens Janssen iets onreglementairs aan de hand en daarom kreeg Heracles de strafschop, die door Jeff Hardeveld werd binnen geschoten.



PSV en Heracles kregen daarna allebei nog de nodige kansen, maar het was PSV dat de drie punten greep. Na een prachtige assist van Albert Gudmundsson was De Jong in extremis de gevierde man.