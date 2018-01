PSV gaat in De Kuip opnieuw de boot in

Voor het vijfde jaar op rij ligt PSV al voor de halve finales uit de strijd om de KNVB-beker. In De Kuip ging de ploeg van Phillip Cocu na een sterk begin van de Rotterdammers onderuit. PSV moest al snel na het eerste fluitsignaal een achterstand dulden omdat Sam Larsson de bal wist binnen te schuiven na een redding van Jeroen Zoet.



De Eindhovenaren wisten daarna wel mogelijkheden af te dwingen, maar het was Feyenoord dat de score wist uit te breiden. Tonny Vilhena poeierde een afgeslagen bal binnen, die na een onterecht gegeven corner voor zijn voeten belandde. Feyenoord werd daarmee ruim bedeeld, omdat PSV daarvoor het betere van het spel had.



PSV beet ook na de 2-0 wel van zich af, maar kwam niet tot scoren. Onder anderen Hirving Lozano en Gastón Pereiro waren via schoten nog gevaarlijk, maar hun inzetten waren niet tussen de palen. Dat gold later ook voor Jorrit Hendrix. PSV kwam nog wel een aantal keren bij de goal van Brad Jones, maar wist geen groot gevaar te stichten.



Door de uitschakeling in het bekertoernooi resteert voor PSV nog maar een te behalen prijs en dat is de landstitel. Volgende maand reizen de Eindhovenaren opnieuw af naar De Kuip (25 februari) voor een competitieduel in de eredivisie. Daarvoor speelt PSV achtereenvolgens nog tegen PEC Zwolle, Excelsior, Sparta en sc Heerenveen.