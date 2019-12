PSV gaat na rotjaar met eenvoudige zege op PEC de winter in

PSV in thuis- of uitduels: het is en blijft een wereld van verschil. Waar de elf van Ernest Faber tegen de amateurs van GVVV met de hakken over de sloot wonnen, werd PEC Zwolle zaterdag zonder al te veel problemen verslagen. Het leek nog wel lastig te worden voor PSV, waar Timo Baumgartl, Jorrit Hendrix en Steven Bergwijn in de basis terugkeerden voor Olivier Boscagli, Gastón Pereiro en Kostas Mitroglou. Jordan Teze verving de geschorste Denzel Dumfries.

Kritische spandoeken

In de 12de minuut ging Daniel Schwaab, uitgerekend de routinier die voor wat stabiliteit moet zorgen, lelijk in de fout. Hij speelde de bal zo in de voeten van Mustafa Saymak die vervolgens koel in de hoek schoot: 0-1. Daarna zwollen de protesten vanuit de Oost-tribune in het Philips Stadion met kritische spandoeken aan het adres van Toon Gerbrands en John de Jong én werd de deze week ontslagen Mark van Bommel juist toegezongen door de fanatieke PSV-aanhang.

Volledig scherm Steunbetuigingen aan het adres van Mark van Bommel. © BSR Agency

Juist in die fase schoot Hendrix de thuisploeg, na een snel een-tweetje met Bergwijn, op gelijke hoogte: 1-1. Even later waren er kansen op 2-1, maar had Dean Huiberts PEC ook opnieuw op voorsprong kunnen schieten. Het werd tóch 2-1 voor PSV, en hoe: Mohamed Ihattaren liet zien dat hij over een fabelachtige traptechniek beschikt en krulde de bal in de linkerbovenhoek: 2-1. Dat was ook de ruststand, ondanks een aardige kans voor Saymak, die op Unnerstall stuitte.

Bruma trefzeker