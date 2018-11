PSV gaat ook in Doetinchem door met winnen

Door Chris Ottens

PSV speelde in Doetinchem opnieuw met de vertrouwde basiself. De Eindhovenaren hadden het in de beginfase moeilijk met De Graafschap, dat fel van start ging. Robert Klaasen was ook dicht bij de 1-0 voor de thuisploeg, maar hij trof de lat. PSV scoorde een kwartiertje later wél, en fraai ook. Nick Viergever zette de bal voor op Luuk de Jong die vanaf de rand van het strafschopgebied het doel trof.

PSV kon niet lang van die voorsprong genieten, drie minuten later was het weer 1-1 na een steekpass van Furdjel Narsingh op Youssef El Jebi, die Jeroen Zoet passeerde. Ook die stand bleef niet lang op het scorebord, want weer vijf minuten later kapte Steven Bergwijn zijn tegenstander uit en schoof hij de bal in de hoek: 1-2. Niet veel later leek het gespeeld nadat Denzel Dumfries uit een ingestudeerde vrije trap scoorde, maar Kevin Blom keurde het doelpunt op advies van de VAR af wegens buitenspel.

Na rust had PSV al snel dé kans om de wedstrijd op slot te gooien, maar Gastón Pereiro, die sowieso een moeizame wedstrijd speelde, treuzelde te lang en schoot via een verdediger naast. Zodoende bleef het lange tijd spannend, ondanks dat PSV een duidelijk overwicht had op het veld. In de 77ste minuut kwam via Donyell Malen een einde aan die spanning; de invaller schoof de bal voorbij de van PSV gehuurde doelman Hidde Jurjus: 1-3. In de slotfase maakte De Jong er met zijn tweede 1-4 van.

Record Van Bommel

Door de overwinning heeft PSV-trainer Mark van Bommel een eredivisierecord verbroken. Hij won zijn eerste 12 eredivisieduels als coach, Morten Olsen won in 1997 als coach van Ajax elf wedstrijden.