PSV gaat op jacht naar eer- en vormherstel bij Vitesse

Zelfkriti­sche Cordoba neemt GA Eagles bij de hand op weg naar halve finale: ‘Van stilte naar feestje in bus’

Met een heroïsch optreden poetste Go Ahead Eagles het blazoen donderdagavond flink op. De bekritiseerde ploeg van trainer Kees van Wonderen mag in de eredivisie dan in een lastige periode bivakkeren, de Deventenaren schaarden zich na een heerlijke bekeravond in Nijmegen wel tussen de voetbalelite van Nederland. ,,De halve finale. Tussen topclubs als Ajax, PSV en AZ. Hoe bijzonder is dat.”

11 februari