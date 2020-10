PSV haalt Marco van Ginkel voor vierde keer naar Eindhoven

Van Ginkel is op dit moment in de eindfase van een lange revalidatie, nadat hij op 6 mei 2018 zijn laatste officiële duel speelde. Dat was een week na de kampioenswedstrijd van PSV tegen Ajax.



Op dit moment is tweevoudig eredivisiekampioen en voormalig PSV-aanvoerder Van Ginkel contractspeler van Chelsea. Hij verlengde afgelopen zomer zijn contract in Londen en hoopte daar bij de beloften zijn rentree te kunnen maken. Dat betekent dat hij normaal gesproken dus op huurbasis zal aansluiten. Alle details daarover worden later bekend.

Van Ginkel is nog niet direct inzetbaar en zal in Eindhoven de kans moeten grijpen om weer op niveau te komen. De afgelopen jaren had hij te maken met zware knieblessures en in de zomer toonde hij zich optimistisch over het herstel.

Van Ginkel werd in 2015/2016 en 2017/2018 kampioen met PSV. In het seizoen 2016/2017 werd PSV derde in de eredivisie. Hij was bij PSV in zijn drie voorgaande seizoenen in totaal goed voor 31 doelpunten in 64 wedstrijden. Bij Chelsea, dat Van Ginkel in juli 2013 voor 10 miljoen euro overnam van Vitesse, speelde hij pas vier duels in de hoofdmacht. De club uit Londen verhuurde hem ook al aan AC Milan (18 wedstrijden) en Stoke City (21 wedstrijden).

© Edwin van Zandvoort/Soccrates

© Pim Ras Fotografie

Marco van Ginkel © Pim Ras fotografie

