PSV heeft bijzondere plannen met Boudewijn Zenden

Xander Blomme ziet ‘tweede voorberei­ding’ als zijn herkansing bij Go Ahead Eagles

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Xander Blomme ziet de ongebruikelijk lange winterbreak als uitgelezen mogelijkheid om alsnog veel speeltijd af te dwingen. De Belgische middenvelder draafde zondag op in de basis van Go Ahead Eagles in het met 4-0 gewonnen oefenduel met FC Den Bosch. En dat smaakt naar meer.

4 december