PSV heeft Europa League-overwintering in eigen hand na zege op Sturm Graz

Podcast | ‘Henk de Jong is blijkbaar wel een vakman’

Het is het seizoen van opmerkelijke records tot nu toe. Ajax krijgt nauwelijks tegengoals. De topscorer van PSV mocht deze zomer eigenlijk vertrekken. In de Keuken Kampioen Divisie scoort Thijs Dallinga aan de lopende band. Dus tijd om over die zaken te praten in de AD Voetbalpodcast. Vandaag doet presentator Etienne Verhoeff dat met Mikos Gouka.

23 november