PSV heeft voldoende opties tegen Feyenoord: ‘Vijf keer wisselen, dat is ook een groot voordeel’

PSV-trainer Roger Schmidt ziet de topper van zondag met Feyenoord met vertrouwen tegemoet. De Duitser liet doorschemeren mogelijk wat wijzigingen door te voeren in zijn basiselftal. ,,We hebben al vaker laten zien meerdere goede wedstrijden in korte tijd te kunnen spelen. Het is vrijdag en zaterdag even kijken hoe de spelers ervoor staan en of iedereen fit is”, aldus Schmidt.

,,Het is een optie om wat te veranderen, we hebben een brede groep. En gelukkig kunnen we tegenwoordig vijf keer wisselen, dat is ook een groot voordeel”, vervolgde Schmidt. In de eredivisie staat PSV met twaalf punten uit vier duels bovenaan. Het gat met naaste concurrent Ajax draagt twee punten. In Europa zit het echter nog niet helemaal mee.

PSV was gisteravond weer beter in een Europese thuiswedstrijd, maar won wederom niet. Het duel met Real Sociedad in de groepsfase van de Europa League (2-2) deed in dat opzicht een klein beetje denken aan de eerdere pijnlijke uitschakeling tegen Benfica in de play-offs van de Champions League (0-0). ,,We zullen er mee moeten leven”, zei trainer Roger Schmidt. ,,Ik ben ook niet teleurgesteld in hoe we gevoetbald hebben, alleen met het resultaat. We hebben veel energie in deze wedstrijd gestopt en er alles aan gedaan om te winnen.”

Beluister hieronder een nieuwe aflevering van onze voetbalpodcast.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een gelijkspel in de eerste wedstrijd van de groepsfase van de Europa League is normaal gesproken geen probleem. Sinds dit seizoen, met de komst van de Conference League, plaatst echter alleen de groepswinnaar zich rechtstreeks voor de volgende ronde. De nummer 2 speelt in een soort tussenronde tegen een nummer 3 uit een van de Champions League-groepen. Schmidt: ,,Daarom wil je je thuiswedstrijden sowieso winnen. Of het tussen Sociedad en ons gaat? AS Monaco en Sturm Graz zijn ook goede ploegen. We wisten vooraf dat dit een zware groep zou zijn.” Monaco won donderdag met 1-0 van Sturm Graz.

Volledig scherm Cody Gakpo moet ook zondag tegen Feyenoord voor het nodige gevaar vanuit PSV zorgen. © Pro Shots / Toin Damen

PSV werd in de eerste weken van dit seizoen geregeld geprezen om de stabiele verdediging. Tegen FC Groningen (5-2) en Sociedad gaven de Brabanders in bepaalde fases van de wedstrijd soms veel ruimte weg. ,,Real Sociedad kon te makkelijk voor de diepte kiezen en voorzetten vanaf de zijkant geven”, zag Schmidt. ,,De 1-1 was een beetje ongelukkig. Uiteindelijk heeft het ook te maken met de kwaliteiten van Sociedad. We wisten dat ze dit konden. De tweede helft stonden we goed georganiseerd en was de ‘restverdediging’ ook beter op orde.”

Feyenoord speelde dinsdag al in de Conference League (0-0 tegen Maccabi Haifa) en heeft twee dagen langer rust in aanloop naar de topper van zondag. De Rotterdammers waren de voorbije seizoenen PSV geregeld de baas. De Eindhovenaren kunnen voor eigen publiek laten zien nu verder te zijn dan vorig seizoen. De aftrap is zondag om 14.30 uur in Eindhoven.

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's.