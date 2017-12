PSV heeft weinig te duchten van ADO en is winterkampioen

Tegen ADO zat PSV al vroeg op rozen. Na zeven minuten had Luuk de Jong al twee goals gemaakt. Onder anderen Santiago Arias en Bart Ramselaar lieten zich zien bij PSV en zorgden voor energiek aanvalsspel. Ramselaar kreeg opnieuw een basisplek ten koste van Gastón Pereiro en maakte het vertrouwen van Cocu waar. ADO beet na de 2-0 wel even van zich af en met een belangrijke redding op de doellijn toonde Daniel Schwaab zijn waarde voor PSV. Keeper Jeroen Zoet was door ADO al uitgespeeld, maar de Duitser voorkwam met een noodingreep de 2-1.



PSV drukte daarna door naar 3-0, nadat Marco van Ginkel zijn zevende penalty op rij benutte voor de Eindhovenaren. Steven Bergwijn was kort daarvoor tegen de grond gedrukt, zo oordeelde scheidsrechter Björn Kuipers. Van Ginkel scoorde feilloos en is nu samen met Hirving Lozano topscorer in de eredivisie. Allebei hebben ze in deze competitie tien goals gemaakt en Lozano had er daar zaterdagavond een of meer aan toe moeten voegen.



PSV was na rust slordig in de afwerking en kreeg geen bal meer tegen de touwen. Nicolas Isimat-Mirin was met een kopbal tegen de paal nog het dichtst bij een treffer. Cocu bracht als invallers Sam Lammers en Mauro Junior, twee jeugdige talenten, maar ook zij konden de score niet verder uitbreiden. Bij PSV speelde naast Ramselaar en Arias ook Schwaab een prima wedstrijd.