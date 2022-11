PSV hofleverancier in Elftal van de Week, Lars Unnerstall blijft Xavi Simons voor in klassement

Euforie is er ook bij Sparta, dat maar blijft winnen en knap zesde staat op slechts drie punten van FC Twente en AZ. De Noorse spits Tobias Lauritsen was de uitblinker met zijn twee goals tegen Vitesse en kreeg een 8. Ook de Belgische middenvelder Arno Verschueren was weer belangrijk. Hij kreeg een 7,5, net als NEC-middenvelder Lasser Schöne die vrijdagavond de matchwinner was in Leeuwarden in zijn 400ste eredivisieduel.