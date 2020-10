PSV hoopt dat Götze snel weer ‘buitencategorie-impulsen’ kan geven

Structuur

PSV verdedigde tegen de Spanjaarden na rust slecht, had de eigen organisatie niet op orde en bij het balverlies voor de tweede goal was er geen druk op de bal. Een belangrijke oorzaak voor het gebrek aan structuur leek het verlies van de balvaste Mario Götze, die PSV de afgelopen duels van een paar buitencategorie-impulsen voorzag. Of de Duitser er tegen Vitesse bij kan zijn, is nog niet zeker. Zijn spierblessure is niet ernstig, gaven zowel Schmidt als Götze zelf aan en de kans op deelname is door de coach zeker niet doorgekrast.

De nieuwe corona-testronde van vrijdag moet zaterdag uitwijzen wie wel en niet inzetbaar zijn bij PSV. Het is een tamelijk krankzinnige situatie, maar Schmidt probeert er zo goed mogelijk mee om te gaan. Ook vanaf de training op De Herdgang was vrijdag geen mogelijke opstelling te destilleren, omdat alleen de reserves en invallers voluit gingen. Positief voor PSV was wel dat Marco van Ginkel zich bij die groep spelers voegde en de indruk maakte dat zijn jacht op een rentree heel positief verloopt. De oud-aanvoerder was zichtbaar in zijn element en kan later dit seizoen mogelijk nog van waarde zijn voor de club. Op een rentree is geen datum geplakt.