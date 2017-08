PSV hoopt goede vorm te continueren

Vermoedelijke opstelling PSV: Zoet; Arias, Isimat-Mirin, Luckassen, Paal; Van Ginkel, Hendrix, Pereiro; Bergwijn, Locadia, Lozano.



Laatste onderlinge duel: 4 maart 2017, PSV - Roda JC 4-0.



Afwezig: Lundqvist (niet fit), Koopmans (niet fit).



Bijzonderheden: PSV wil in de aanloop naar een spannende slotweek op de transfermarkt geen schade oplopen. ,,Misschien gebeurt er wel niets, maar er is zeker een kans dat er nog wel wat gaat gebeuren'', hulde trainer Phillip Cocu zich in nevelen. Hij doet vermoedelijk opnieuw een beroep op Kenneth Paal als linksback, nu een transfer van de Braziliaan Douglas Santos almaar uitblijft.