PSV hoopt op Van Ginkel voor topper met Feyenoord

Het duel met sc Heerenveen van morgenavond komt sowieso te vroeg, meldde coach Phillip Cocu vandaag. ,,Door volgende week staat nog geen streep. Het gaat wel beter met Marco, maar bij de wedstrijd tegen Heerenveen zal hij er nog niet bij zijn."



Van Ginkel moest na de winterstop verstek laten gaan in drie competitiewedstrijden en een bekerduel met Feyenoord. Zijn knie speelde in januari op en die klachten gingen de afgelopen weken niet over. Uit extra onderzoek is overigens niks alarmerends gekomen, zo liet de PSV-coach na vragen weten.



PSV kan ook niet beschikken over spits Maximiliano Romero, die de komende weken naar een wedstrijdmoment toewerkt. Wanneer dat precies zal zijn, is nog niet aan te geven. Gezien het feit dat PSV na zaterdag nog maar tien duels speelt, zal Romero vermoedelijk niet veel in actie komen in dit seizoen. PSV heeft de spits eind december voor een half seizoen gehuurd van Vélez Sarsfield. Op 1 juli gaat zijn vijfjarige contract in Eindhoven in.