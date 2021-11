PSV hoopt Teze snel weer terug te zien: ‘Afwachten hoe erg het is’

Jordan Teze moest al vroeg met een hamstringblessure worden gewisseld. ,,Hopelijk is hij over drie, vier weken weer terug‘’, sprak trainer Roger Schmidt, die ook Phillipp Mwene moest wisselen.

Dat kon er ook nog wel bij voor PSV, dat in Sittard ook al niet kon beschikken over de geblesseerden Noni Madueke, Ryan Thomas, Cody Gakpo, Vertessen en Davy Pröpper, terwijl de niet helemaal frisse Marco van Ginkel en Mario Götze alleen konden invallen. Tot overmaat van ramp moest ook Phillipp Mwene in de rust met kuitklachten de strijd staken. ,,Hij had donderdag tegen Monaco een tik gehad en kon geen 90 minuten spelen‘’, aldus Schmidt.

De Duitsers was blij met zijn invallers, die PSV aan de zege hielpen. Zowel Ritsu Doan als Bruma (2x) was trefzeker tegen Fortuna. ,,Het was niet makkelijk met de vroege blessure van Teze en het uitvallen van Mwene. Maar we controleerden de wedstrijd en hebben veel kansen gecreëerd. Voor de wedstrijd zei ik al dat we goede invallers nodig hadden. Die hadden we vandaag.‘’