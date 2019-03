PSV houdt Ihattaren uit handen Europese top: talent tekent bij tot 2022

PSV heeft het contract van de talentvolle Mohammed Ihattaren per direct opengebroken en verlengd tot 2022. Het net 17-jarige toptalent beleeft dit jaar zijn doorbraak in Eindhoven. Vorig jaar in maart ondertekende hij zijn eerste contract en dat wordt nu met een jaar verlengd. Langer mag niet, omdat Ihattaren nog geen 18 jaar is.

Ihattaren zette dinsdagmiddag zijn handtekening in het Philips Stadion. De middenvelder uit Utrecht speelt al sinds de F’jes bij PSV en debuteerde eind januari in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Daarmee werd hij de op drie-na-jongste PSV-debutant ooit.

De jonge middenvelder staat momenteel in de basis bij PSV en houdt Uruguayaans international Gastón Pereiro op de bank. PSV mag hem maximaal drie jaar onder contract hebben, omdat die regels gelden vanuit de voetbalbonden. Nu Mark van Bommel hem de kans heeft gegeven bij het eerste elftal was het zaak voor PSV om het contract snel te verlengen en creëert Ihattaren rust rondom zichzelf en zijn (zakelijke) omgeving. Hij geeft een duidelijk signaal af richting buitenlandse clubs die belangstelling voor hem hadden en ziet zijn toekomst voorlopig in Eindhoven.

,,Dit is een heel mooi moment voor mij’', zei Ihattaren, die in het bijzijn van zijn naaste familie zijn nieuwe verbintenis signeerde. ,,Ik ben ontzettend blij dat ik dit samen met hen mag vieren. Ze staan sinds mijn geboorte voor me klaar en zijn me altijd blijven steunen. Ook in moeilijke tijden.’’