PSV houdt netto circa 35 miljoen euro over aan transfer Lozano

Lozano moet uiteraard nog wel medisch gekeurd worden door SSC Napoli. Hij trainde woensdag niet meer mee met PSV en zal normaal gesproken ook ontbreken in de wedstrijdselectie voor het duel met FK Haugesund. Wanneer hij afreist naar Italië, is nog niet bekend.



Lozano kwam in juni 2017 naar PSV voor een bedrag van ongeveer 11 miljoen euro en is dus een goudmijntje voor PSV geweest. Belangrijker is dat hij ook op het veld heeft ‘geleverd’, met twee keer zeventien goals in twee eredivisiejaargangen. Na maanden van gestommel en gepruttel kwam er begin deze week garen op de klos. Vanuit Italië werd een eerste bod gedaan en dat lag zo hoog dat PSV en Napoli al snel tot de conclusie kwamen dat de pre-contractuele fase in was gegaan.



Bekijk hier de vooruitblik op het duel van PSV met FK Haugesund en Mark van Bommel die ingaat op de situatie van Hirving Lozano: