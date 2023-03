PSV houdt titelaspiraties in leven dankzij zwaarbevochten zege op RKC Waalwijk

De krappe marge werd voor rust bereikt, in een fase waarin PSV soeverein was en een veel grotere afstand op het scorebord had moeten zetten. Dat lukte niet, omdat de ploeg een paar keer onzorgvuldig was en een groot overwicht in te weinig kansen wist om te zetten.

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Na rust was RKC een veel betere tegenstander dan in de eerste 45 minuten en bewees de ploeg van Joseph Oosting waarom er dit seizoen zoveel te vieren viel in Waalwijk. RKC kreeg meerdere grote kansen om de gelijkmaker binnen te werken, maar faalde bij de afronding. Dat deed PSV zelf ook bij de uitbraakmogelijkheden, want onder anderen André Ramalho en Xavi Simons hadden kansen om een tweede goal te maken.

Volledig scherm Xavi Simons in duel met Juriën Gaari. © Pro Shots / Toin Damen

Matige tweede helft PSV

PSV gaf het initiatief gaandeweg de wedstrijd volledig uit handen en zeker in de slotfase hing de 1-1 in de lucht. Joël Drommel werd een paar keer op de proef gesteld, maar hoefde niet te buigen en hielp zijn ploeg dus aan de zege. Bij RKC kreeg Florian Jozefzoon misschien wel de grootste kans, maar hij schoot van dichtbij huizenhoog over. Daarnaast kopte Michiel Kramer voorlangs, vanaf een heel gevaarlijke positie.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Met hangen en wurgen trok PSV de punten alsnog over de streep, waarmee de ploeg de slechte uitserie van de afgelopen maanden weer een oppepper gaf. Na een serie met negen punten uit negen wedstrijden kwam er er nu een zege bij, iets waar de ploeg naar snakte en wat PSV nog in de titelrace houdt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.