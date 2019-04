PSV houdt titelstrijd met Ajax spannend dankzij ruime zege in Tilburg

De spelers van PSV blijven erin geloven dat ze alsnog de titel pakken als ze alle resterende duels in winst omzetten. Op bezoek bij subtopper Willem II, dat volgende week de bekerfinale speelt tegen Ajax, werd de volgende horde genomen. Dat ging zonder al te veel moeite, bij de rust was het al 0-2 voor de Eindhovenaren, die in dezelfde formatie speelden als tegen ADO. Het begin was nog wel rommelig, maar PSV had vrijwel van begin af aan grip op de wedstrijd.



Willem II werd alleen gevaarlijk via Alexander Isak, die al twaalf competitiegoals achter zijn naam heeft staan. De Zweedse spits die wordt gehuurd van Borussia Dortmund verprutste de kans echter door een matige aanname. Na een halfuur was het voor PSV wel raak, na een handig een-tweetje tussen Pablo Rosario en spits Donyell Malen, die laatste sleepte de bal voorbij een verdediger en schoot alweer voor de negende keer dit seizoen raak. Daarmee is PSV de eerste ploeg in de historie van de eredivisie die in de eerste 32 speelronden scoort.