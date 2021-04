PSV-icoon Willy van der Kuijlen (74) overleden

video Cambuur nu ook officieel zeker van eredivisie na verlies Almere bij Eagles

17 april SC Cambuur is nu ook officieel zeker van promotie naar de eredivisie. De club uit Leeuwarden zag concurrent Almere City FC zaterdagavond ruim verliezen bij Go Ahead Eagles (3-0). Daardoor kan de huidige koploper in de Keuken Kampioen Divisie niet meer lager eindigen dan de tweede plaats. De eerste twee ploegen van de eindstand promoveren rechtstreeks.