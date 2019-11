PSV in de winterstop opnieuw naar Qatar voor sportieve investering

PSV gaat zich ook komende winter in Qatar voorbereiden op de tweede seizoenshelft. Bij de club heerst de overtuiging dat sportieve preparatie in Doha voor nu de best denkbare optie is. Ook vorig jaar reisde PSV naar het Midden-Oosten en was de selectie actief rondom de zogeheten Aspire Zone, waar eveneens een oefenduel werd afgewerkt. Wie nu de tegenstander is, is nog onbekend.

Investering

PSV verdient geen geld aan de trip en moet zelfs in de buidel tasten om in Qatar actief te kunnen zijn. De club ziet de reis dus als een sportieve investering. Ajax is in januari ook in het land en de twee Nederlandse ploegen komen elkaar in de winterstop niet tegen.

PSV gaat in Qatar geen WK-stadions testen en de reden om terug te gaan, is omdat de club vorig jaar onder de indruk is geraakt van de velden en alle andere mogelijkheden en voorzieningen om te trainen. Het leverde overigens niet de gewenste resultaten op, omdat de ploeg vanaf januari te veel punten liet liggen in de eredivisie. Sinds de trip naar Qatar leek PSV van slag, maar er is intern nooit iets gevonden waaruit enige correlatie zou blijken.

Kritiek

Ajax kreeg de afgelopen periode veel kritiek omdat de ploeg naar het land gaat en daar ook behoorlijk wat geld (meerdere tonnen) aan overhoudt. Tegenstanders van zo'n reis vinden dat in Qatar de mensenrechten worden geschonden en arbeiders soms onder erbarmelijke omstandigheden actief zijn. In het land wordt in 2022 het WK voetbal georganiseerd.