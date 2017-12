PSV in een zetel naar topper tegen Ajax

Door Maarten Wijffels



PSV reist met een enorme voorsprong naar de Arena. De inzet van de topper is daarmee totaal tegenovergesteld aan vorig seizoen. Ook toen stonden Ajax en PSV half december tegenover elkaar in de Arena en moest PSV winnen om nog enigszins in de race te blijven voor de titel.



Ging het vanmiddag makkelijk tegen Sparta? Het had een stuk gemakkelijker gekund als de koploper zowel voor als na rust zijn kansen had benut. Phillip Cocu gaat dit seizoen uit van een vast elftal. De enige linie waarin hij nog wisselt, is in de aanval, waar De Jong speelt of Bergwijn. Vandaag kon Cocu spijt hebben van zijn keuze om de dribbelaar Bergwijn te laten starten. Het idee was om de vijf-mansdefensie van de gasten uit elkaar te spelen met veel beweging en onderlinge positiewisselingen, maar het was nu eerder zo dat PSV zelf last had van het doelloze dribbelen van met name Bergwijn. Keer op keer liep hij zich vast.



In de rust kwam alsnog De Jong in de ploeg. Hij stond koud in het veld of maakte meteen de 1-0 uit een voorzet van Brenet. Met die treffer maakte De Jong zijn denkbeeldige bingokaart vol: hij heeft nu tegen alle ploegen uit de eredivisie tenminste één keer gescoord. PSV zag daarna ondermeer Van Ginkel op de lat schieten en de matig spelende Locadia naast mikken. Aan de overkant had Sparta voor rust nog wel gevaar gesticht, maar na de achterstand niet meer. PSV boekte zo een typische overwinning waar de ploeg het patent op heeft. Met 1-0 voorkomen, de tegenstander het idee geven dat ze best lekker meevoetballen, om dan toch 'gewoon' weer drie punten op te halen. Meestal valt in de slotfase ook nog de 2-0. Dat leek nu in de 85ste minuut te gebeuren toen Isimat uit een vrije trap de 2-0 binnentikte bij de tweede paal. Maar die goal werd terecht afgekeurd voor buitenspel.