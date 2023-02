PSV in Europa League zo goed als klaar na dramatische avond in Sevilla

Met videoHet Europese seizoen zit er voor PSV zo goed als op. De ploeg van trainer van Ruud van Nistelrooij ging vanavond hard onderuit bij Sevilla FC: 3-0. En dus lijkt de return in Eindhoven van volgende week een formaliteit, ook omdat PSV de doelpunten wel erg makkelijk weggaf in de fase rond de rust.

Wat er op slag van rust in het hoofd van Luuk de Jong omging? Niemand die het wist: de spits van PSV gaf een nonchalant balletje met de buitenkant van zijn voet en leidde zo de 0-1 in. Sevilla profiteerde optimaal: door het balverlies was de organisatie bij PSV weg en gaf Jesus Navas de bal prima voor op Youssef En-Nesyri, die met een intikker trefzeker was.

Een flinke tegenvaller voor PSV, dat nog zo goed aan de wedstrijd begon, maar zoals wel vaker in dit seizoen naïef was. Ismael Saibari had in die sterke openingsfase nog kunnen scoren, maar de verrassende basisklant schoot de bal van dichtbij op de Sevilla-doelman.

Na een halfuur kantelde het spelbeeld en nam Sevilla het initiatief in het sfeervolle Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, dat geen minuut stilviel. Na twee waarschuwingsschoten was het in de extra tijd van de eerste helft dus alsnog raak. En in de tweede helft werd het veel erger.

Volledig scherm Lucas Ocampos was als invaller binnen tien minuten goed voor een goal en een assist. © AFP

Ajax-flop scoort fantastisch

Natuurlijk, de goal van Ajax-flop Lucas Ocampos na 50 minuten was van bijzondere klasse. Maar hij kreeg wel erg veel ruimte van Jordan Teze. De goals vielen sowieso al makkelijk, het mocht allemaal maar gebeuren, zoals ook in de 55ste minuut: weer was het Ocampos die PSV pijn deed. Met een pracht van een assist bediende hij Nemanja Gudelj op maat: 3-0.

Drie tegendoelpunten in nog geen tien minuten: het is niet voor het eerst dit seizoen dat het PSV van Ruud van Nistelrooij het kwijt is. De crisis leek even bezworen, maar in Sevilla werd weer duidelijk dat PSV nog altijd flinke problemen heeft. Die zijn niet zomaar voorbij.

Weinig perspectief

Uitschakeling in de Europa League lijkt zeker met een 3-0 nederlaag, al was Joey Veerman in de slotfase met een schot op de paal nog dichtbij 3-1. Dat werd het niet en dus moet er tijdens de return in Eindhoven van volgende week een wonder plaatsvinden. Het spel in Sevilla biedt weinig perspectief en dan wacht zondag ook nog het lastige uitduel met FC Utrecht.

