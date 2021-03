PSV in toppers: heimwee naar pragmatisme van Cocu en gif van Latino’s

Door Maarten Wijffels



Van topper naar topper toewerken. Er was een tijd dat PSV dat uitstekend kon. In het laatste kampioensjaar werd de platte kar zelfs uit de schuur gereden na een week waarin de club achter elkaar won van Ajax en AZ. Dat was in april 2018. Met over die twee duels bekeken de eclatante doelcijfers van 6-2. Ajax en AZ werden in datzelfde jaar nog een keer verslagen, maar vervolgens stokte de zegereeks. Sterker: inmiddels wacht PSV al liefst 15 duels op een overwinning in een binnenlandse topper.