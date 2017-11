PSV is dé kunstgraskampioen van Nederland

Waar veel ploegen in de hoogste afdeling ploeteren en harken op kunstgrasvelden en er gemiddeld fors meer punten verspelen dan in andere uitwedstrijden, is PSV een van de uitzonderingen op de regel. In de laatste elf wedstrijden in de eredivisie liet het team op imitatiesprieten maar vier punten liggen, via twee gelijke spelen. De afgelopen twintig duels pakte PSV liefst 49 punten op kunstgras. Dat is gemiddeld 2,45 punten per duel en dat moyenne ligt zelfs hoger dan het totaal aantal punten dat PSV sinds 1 januari 2014 gemiddeld per wedstrijd pakt (2,38 punten per duel). Van de topploegen levert vooral Feyenoord de laatste jaren erg veel in op kunstgras (32 punten in de laatste 20 duels) en Ajax blijft met 44 punten uit 20 ontmoetingen redelijk in het spoor van PSV.