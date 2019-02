PSV is niet meer als Atlético

Door Maarten Wijffels



Het was de 25ste minuut zaterdag in Heerenveen. En er gebeurde wat ze bij PSV de afgelopen weken ook lieten gebeuren in Utrecht en Emmen. Halverwege de helft van de koploper begonnen tegenstanders aan acties die voor de winterstop meteen resoluut waren afgekapt. Maar nu dus niet.