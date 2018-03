PSV is op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor: Energiedirect stopt volgend jaar

Energiedirect.nl was in 2016 de opvolger van Philips, dat na 33 jaar shirtsponsoring de handdoek in de ring gooide. Philips is momenteel nog mouwsponsor bij PSV en daarnaast de naamgever van het stadion. Tot 2021 verstrekt Philips nog 3 miljoen euro per jaar aan PSV en daarna geeft Philips nog vijf jaar 1,5 miljoen euro aan de Eindhovense formatie.



Energiedirect.nl was per jaar goed voor ongeveer zes miljoen euro. Nu al bekend is dat energiedirect.nl stopt, heeft PSV een jaar de tijd om een nieuwe hoofdgeldschieter te vinden.