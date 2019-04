PSV is voorsprong kwijt: ‘Nu zullen wij druk moeten zetten op de koppositie’

Door Maarten Wijffels



Denzel Dumfries liep door de catacomben met strepen kalk en bloed op zijn gezicht. Luuk de Jong ging zoals altijd met engelengeduld de camera’s af, maar de aanvoerder van PSV had holle ogen van teleurstelling. En Pablo Rosario kauwde even op een vraag over de nieuwe status van PSV na de 3-3 tegen Vitesse. Toen zei hij: ,,Tweede nu, op doelsaldo, natuurlijk is dat balen.’’



Al vanaf speelronde 1 voerde PSV de ranglijst aan van de eredivisie. Altijd stond concurrent Ajax, ondanks meer individuele kwaliteit, op zijn minst twee punten achter in de titelrace. Maar voor het eerst zijn de panelen verschoven, nu er een volledige speelronde is afgewerkt.



,,Ze vragen altijd wat fijner is, de jager zijn of degene die jaagt,’’ zei De Jong. ,,Persoonlijk sta ik liever eerste en word ik achtervolgd. Maar goed, nu zullen wij voor het eerst druk op de koppositie moeten zetten. Nee, ik verwacht niet dat Ajax nog alles wint.’’