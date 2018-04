PSV jaagt tegen AZ op reuzenstap richting de titel

Speler van de maand Rienstra: Een middenvelder die veel scoort is ook gewild

8:00 Ben Rienstra is ervan overtuigd dat hij volgend seizoen weer bij een mooie club voetbalt. ,,Een middenvelder die veel scoort is ook heel gewild", zegt de aanvoerder van Willem II, die opviel met twee doelpunten tegen PSV en door het AD gekozen is tot de beste speler van de eredivisie in de maand maart.