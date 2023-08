PSV kan Champions League-play-offs al ruiken na wervelende winst op Sturm Graz

PSV heeft een reuzenstap gezet richting de play-offs van de Champions League: Sturm Graz werd dinsdagavond eenvoudig met 4-1 opzij gezet. De score had nog veel hoger uit kunnen vallen, het krachtsverschil was enorm. Luuk de Jong was met twee goals van grote waarde.

Peter Bosz sloeg zijn handen heel even voor zijn ogen na ruim een uur spelen. PSV wervelde op het veld, kreeg kans op kans, maar verzuimde in die fase nog de genadeklap uit te delen. Dat leidde tot enig chagrijn bij Bosz, die PSV in een korte periode naar zijn hand heeft gezet.

Jongensboek

Sturm Graz is niet de grootste tegenstander, maar toch: PSV verpulverde de nummer twee van de Oostenrijkse competitie zo’n beetje. Na een halfuur was het al 3-0: jongeling Isaac Babadi schreef een nieuw hoofdstuk in zijn jongensboek en prikte na vier minuten al raak.

Daarna was het aan Luuk de Jong, de aanvoerder die nooit afgeschreven moet worden. Met Ricardo Pepi is er een geduchte concurrent binnengehaald, maar De Jong bewees weer eens zijn waarde: hij knikte de bal na 22 minuten binnen uit een voorzet van Johan Bakayoko. En een minuut of 10 later was de aanvalsleider van PSV het meest alert uit een rebound: 3-0.

Volledig scherm Luuk de Jong viert de 2-0. © Pro Shots / Toin Damen

Dure misser

Sturm Graz leek rijp voor de slacht, maar deed uit het niets iets terug. En natuurlijk uit een standaardsituatie, dé specialiteit: Jon Gorenc Stankovic knikte raak uit een corner. 3-1. PSV schudde dat snel van zich af, de 4-1 leek te vallen, maar Patrick van Aanholt gaf de bal toch nog een zetje. Dat was onnodig én een dure misser: Van Aanholt stond namelijk buitenspel.

De linksback was toch al onfortuinlijk, na een uur verprutste hij een enorme kans. In die fase was er toch al een kansenregen, al duurde het lang voordat er opnieuw gescoord werd: het was Ibrahim Sangaré die na 73 minuten alsnog voor een comfortabele voorsprong zorgde.

Bij 4-1 bleef het ook, PSV verzuimde om een monsterscore neer te zetten. Maar met een marge van drie goals kan het volgende week in Oostenrijk amper nog misgaan voor Bosz en zijn ploeg. Daarna wacht eventueel een tweeluik met Rangers FC of Servette in de play-offs.

Matchcenter

• Check hier het complete programma van de Champions League.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Het laatste fluitsignaal heeft geklonken. PSV wint met 4-1. Daar is toch nog bijna Sturm Graz Grote kans voor de Oostenrijkers in de laatste minuten van de wedstrijd, maar de bal gaat net langs het doel van PSV. Johan Bakayoko wordt vervangen door Yorbe Vertessen Luuk de Jong wordt vervangen door Ricardo Pepi William Böving wordt vervangen door Mohammed Fuseini 4-1 GOAL van Ibrahim Sangaré! PSV brengt de marge weer terug op drie! Sangaré kopt een vrije trap van Joey Veerman knap tegen de touwen. Otar Kiteishvili wordt vervangen door Tomi Horvat Stefan Hierländer wordt vervangen door Javier Serrano Stefan Hierländer wordt vervangen door Tomi Horvat Opnieuw een gemiste kans Nog altijd geen vierde goal, en nog altijd geen hattrick voor De Jong. Een goede voorzet van invaller Ismael Saibari wordt vol op de volley genomen door de spits van PSV, maar zijn harde poging gaat naast. Isaac Babadi wordt vervangen door Ismael Saibari De Jong mist één-op-één Met een mooie steekbal van Lang komt De Jong oog in oog met Scherpen te staan. Scherpen wint het duel en verwerkt de inzet tot corner. PSV mist grote kans op vierde treffer Bakayoko dribbelt tegen de achterlijn aan knap langs zijn tegenstander en legt af op Lang. De recordaankoop behoudt het overzicht en laat de kans aan Van Aanholt. Die schiet de bal echter naast. Szymon Wlodarczyk wordt vervangen door Mohammed Fuseini Szymon Wlodarczyk wordt vervangen door Bryan Silva Texeira Sturm Graz gevaarlijk in de counter Even leek het daar heel gevaarlijk te worden, maar de bezoekers spelen het niet goed uit, waardoor Jordan Teze de voorzet eruit kan halen. David Schnegg wordt vervangen door Amadou Dante Tweede helft afgetrapt In de stromende regen zijn PSV en Sturm Graz begonnen aan de tweede helft. Einde eerste helft De thuisploeg kan de kleedkamer met een goed gevoel opzoeken, al zal er ongetwijfeld een beetje gebaald worden van de tegentreffer. VAR: Treffer PSV afgekeurd PSV denkt de marge weer naar drie goals te brengen, na een geweldige actie van Lang én Van Aanholt die uiteindelijk scoort. Maar de linksback van PSV doet dat in buitenspelpositie. En dus gaat het feest niet door.

laad meer Statistieken Opstelling

