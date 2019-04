PSV kan zich geen misstap veroorloven tegen Vitesse

Emmen hoopt negatieve spiraal te keren tegen Heerenveen

8:19 • Heerenveen won drie van de tien uitduels met FC Emmen in alle competities (G2, V5). • In de laatste zeven ontmoetingen in alle competities kwamen beide teams telkens tot scoren; het heenduel dit seizoen eindigde in een 1-1 gelijkspel. • Martin van den Kerkhof is de arbiter.