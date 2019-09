PSV kent goede Europa League-start met nipte zege op Sporting

PSV kwam er het eerste kwartier niet echt aan te pas. Daarna was het een ander verhaal voor de ploeg van Mark van Bommel, die met dezelfde basiself startte als tegen Vitesse. In de 19de minuut leverde de eerste de beste kans direct een doelpunt op voor PSV. Vooral de assist van Mohamed Ihattaren, een balletje met buitenkant links van eigen helft gaf, was van grote schoonheid. Donyell Malen schatte dat kunststukje op waarde en schoot de bal via Sporting-verdediger Luís Neto in de hoek: 1-0.



Het was alweer het tiende doelpunt van Malen dit seizoen en zijn vierde in Europa. Eerder scoorde hij al tegen FC Basel en Apollon Limassol (2). Het bleef niet bij de 1-0 voor PSV, even na de openingstreffer werd het al rap 2-0. Opnieuw was Ihattaren erbij betrokken door Armindo Bruma weg te sturen, wiens voorzet door Sebastián Coates vervolgens in het eigen doel werd gegleden: 2-0.

Penalty Sporting

En Sporting? Dat werd amper gevaarlijk, maar scoorde toch nog voor de rust. Jorrit Hendrix maakte een wat ongelukkige overtreding in het strafschopgebied en vloerde Yannick Bolasie. Arbiter Ivan Kruzliak legde de bal terecht op de stip, Bruno Fernandes benutte het buitenkansje en bracht de spanning terug: 2-1.



Na rust deelde PSV direct een tik uit aan de Portugese opponent. Ihattaren gooide de bal uit een corner direct voor de pot, verdediger Timo Baumgartl stond op de juiste plek en schoot de bal hard tegen de touwen: 3-1. Daarna leek PSV even te denken dat de zege binnen was. Dat bleek niet geval. Zo was er nog een goede mogelijkheid voor Fernandes, maar de aanvoerder van Sporting knikte de bal tegen de paal.



Daarna werden de Portugezen steeds dreigender en in de 82ste minuut was het Pedro Mendes die uit de draai de 3-2 binnen schoot. Sporting bleef aanvallen en maakte het spannend in Eindhoven, maar scoorde niet meer. Een prima start voor PSV in de groepsfase van de Europa League.

LASK Linz wint ook

LASK Linz is ook goed aan de groepsfase van de Europa League begonnen. De club uit Oostenrijk won voor eigen publiek van het Noorse Rosenborg BK: 1-0, de andere twee ploegen in Groep D. James Holland scoorde in de blessuretijd van de eerste helft. PSV gaat op 3 oktober op bezoek bij Rosenborg en ontvangt LASK Linz op 24 oktober.